Уборка перекисью водорода: где применить раствор

Генеральная уборка перекисью водорода уже стала традицией. Каждый месяц захожу в аптеку и покупаю несколько флакончиков. Теперь на моей полке для моющих средств в два, а то и в три раза меньше бутылочек и порошков, ведь все заменяет дешевое аптечное средство!

Больше всего мне нравится то, что перекись действует не так агрессивно, как покупная химия. Кроме того, чаще всего копеечное средство справляется в разы лучше. Рассказываю, как я использую раствор перекиси водорода для уборки!

Уборка перекисью: как использовать аптечное средство

Чистка межплиточных швов

Для того, чтобы приготовить раствор для очищения межплиточных швов, смешайте 0,5 стак. соды, 0,25 стак. перекиси водорода и 1 ч. л. средства для мытья посуды. Хорошенько взболтайте раствор, нанесите его на швы и оставьте на 5 минут. Затем просто смойте средство водой.

Чистка матраса

Если у вас есть дети и животные или вы любитель покушать в кровати, регулярной чисткой матраса пылесосом раз в полгода не обойтись. Чтобы приготовить отличное домашнее средство для чистки матраса, смешайте перекись и воду в одинаковых пропорциях. Мягкой тряпкой или губкой нанесите раствор на пятна, оставьте их на 10 минут. Повторяйте процедуру несколько раз, если пятно не ушло сразу.

Чистка сантехники

Со временем ванные, раковины, краны и душ покрываются налетом и тускнеют. Справиться с напастью вам поможет паста домашнего приготовления из соды и перекиси. Смешайте их следующим образом: 2 части соды и 1 часть перекиси. Нанесите средство на сантехнику, а затем смойте водой. Такая смесь отлично справится с поставленной задачей и будет действовать не так агрессивно, как магазинная химия.

Дезинфекция зубных щеток

Раз в месяц обязательно нужно дезинфицировать зубные щетки. Для этого опустите их в стакан с перекисью так, чтобы жидкость покрывала зубчики щеток, оставьте на 40 минут и промойте водой.

Мытье холодильника

Провожу его ежемесячно с помощью перекиси водорода. Просто смачиваю жидкостью тряпку и протираю полки, стенки и ящики. Перекись отлично дезинфицирует и убирает посторонние запахи. Можно разбрызгивать средство из пульверизатора. Чтобы усилить эффект перекиси, к ней можно добавить 1 ст. л. соды. А в случае, если на полках есть пятна, смешайте перекись с 1 ст. л. средства для мытья посуды.

Дезинфекция разделочных досок

Разделочные доски обязательно нужно дезинфицировать. В процессе приготовления пищи мы оставляем на них порезы, в которых впоследствии остается еда. Распылите перекись по поверхности, через 10 минут присыпьте доски солью и вотрите ее половинкой лимона. Посторонние запахи исчезнут!

Для чистки зеркал

Необязательно натирать зеркала покупной химией, чтобы они сверкали. Замените средство обычной перекисью, и вы будете поражены эффектом!

Это дешевое средство для меня незаменимый помощник по хозяйству! Попробуйте применить его в уборке квартиры, и вы навсегда откажетесь от агрессивной бытовой химии. А вы когда-нибудь пробовали проводить уборку с перекисью водорода?

