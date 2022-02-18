Уборка перекисью водорода: где применить раствор

Уборка перекисью водорода: где применить раствор Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено


Генеральная уборка перекисью водорода уже стала традицией. Каждый месяц захожу в аптеку и покупаю несколько флакончиков. Теперь на моей полке для моющих средств в два, а то и в три раза меньше бутылочек и порошков, ведь все заменяет дешевое аптечное средство!

Больше всего мне нравится то, что перекись действует не так агрессивно, как покупная химия. Кроме того, чаще всего копеечное средство справляется в разы лучше. Рассказываю, как я использую раствор перекиси водорода для уборки!

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Содержание
  1. Уборка перекисью: как использовать аптечное средство
  2. Чистка межплиточных швов
  3. Чистка матраса
  4. Чистка сантехники
  5. Дезинфекция зубных щеток
  6. Мытье холодильника
  7. Дезинфекция разделочных досок
  8. Для чистки зеркал

Уборка перекисью: как использовать аптечное средство

Чистка межплиточных швов

Для того, чтобы приготовить раствор для очищения межплиточных швов, смешайте 0,5 стак. соды, 0,25 стак. перекиси водорода и 1 ч. л. средства для мытья посуды. Хорошенько взболтайте раствор, нанесите его на швы и оставьте на 5 минут. Затем просто смойте средство водой.

© Depositphotos

Чистка матраса

Если у вас есть дети и животные или вы любитель покушать в кровати, регулярной чисткой матраса пылесосом раз в полгода не обойтись. Чтобы приготовить отличное домашнее средство для чистки матраса, смешайте перекись и воду в одинаковых пропорциях. Мягкой тряпкой или губкой нанесите раствор на пятна, оставьте их на 10 минут. Повторяйте процедуру несколько раз, если пятно не ушло сразу.

© Depositphotos

Чистка сантехники

Со временем ванные, раковины, краны и душ покрываются налетом и тускнеют. Справиться с напастью вам поможет паста домашнего приготовления из соды и перекиси. Смешайте их следующим образом: 2 части соды и 1 часть перекиси. Нанесите средство на сантехнику, а затем смойте водой. Такая смесь отлично справится с поставленной задачей и будет действовать не так агрессивно, как магазинная химия.

© Depositphotos

Дезинфекция зубных щеток

Раз в месяц обязательно нужно дезинфицировать зубные щетки. Для этого опустите их в стакан с перекисью так, чтобы жидкость покрывала зубчики щеток, оставьте на 40 минут и промойте водой.

© Depositphotos

Мытье холодильника

Провожу его ежемесячно с помощью перекиси водорода. Просто смачиваю жидкостью тряпку и протираю полки, стенки и ящики. Перекись отлично дезинфицирует и убирает посторонние запахи. Можно разбрызгивать средство из пульверизатора. Чтобы усилить эффект перекиси, к ней можно добавить 1 ст. л. соды. А в случае, если на полках есть пятна, смешайте перекись с 1 ст. л. средства для мытья посуды.

© Depositphotos

Дезинфекция разделочных досок

Разделочные доски обязательно нужно дезинфицировать. В процессе приготовления пищи мы оставляем на них порезы, в которых впоследствии остается еда. Распылите перекись по поверхности, через 10 минут присыпьте доски солью и вотрите ее половинкой лимона. Посторонние запахи исчезнут!

© Depositphotos

Для чистки зеркал

Необязательно натирать зеркала покупной химией, чтобы они сверкали. Замените средство обычной перекисью, и вы будете поражены эффектом!

© Depositphotos

Это дешевое средство для меня незаменимый помощник по хозяйству! Попробуйте применить его в уборке квартиры, и вы навсегда откажетесь от агрессивной бытовой химии. А вы когда-нибудь пробовали проводить уборку с перекисью водорода?

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