Убийцы преподавательницы музыки в столичном СНТ «Красная Пахра» получили по 18 лет тюрьмы

Преступление было совершено в СНТ «Красная Пахра». Ворвавшись в дом преподавательницу, преступники заставили ее перечислить на их банковский счет крупную сумму, после чего задушили женщину, связали ее брата и подожгли строение. Пенсионеру чудом удалось выбраться из огня живым.