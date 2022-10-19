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Убийцы преподавательницы музыки в столичном СНТ «Красная Пахра» получили по 18 лет тюрьмы

Убийцы преподавательницы музыки в столичном СНТ «Красная Пахра» получили по 18 лет тюрьмы
pxhere.com

Мосгорсуд вынес приговор по делу двух мужчин, которые убили пожилую учительницу музыки. За расправу над пенсионеркой сообщникам назначили реальные сроки, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Преступление было совершено в СНТ «Красная Пахра». Ворвавшись в дом преподавательницу, преступники заставили ее перечислить на их банковский счет крупную сумму, после чего задушили женщину, связали ее брата и подожгли строение. Пенсионеру чудом удалось выбраться из огня живым.

Спустя пару дней злоумышленников задержали. Следующие 18 лет мужчины проведут в исправительной колонии.

мосгорсуд приговор убийство учительница музыки
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RusNewsToday24
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