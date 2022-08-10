Убийцу, четырех насильников и педофила поймали в июле 2022 года в Ростове-на-Дону

В июле 2022 года в Ростове-на-Дону отмечен рост преступности. Зафиксировано больше преступлений, чем год назад, прозвучало на совещании в мэрии.
При этом число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось, почти не происходило преступлений на улицах и в общественных местах, передает портал «Привет-Ростов.ру». Правоохранители установили личности граждан, совершивших одно убийство, четыре изнасилования и четырнадцать грабежей.
В Ворошиловском районе города был задержан житель КБР за серию грабежей, один мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании ребенка.