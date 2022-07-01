Новости0

Убивших пятилетнюю девочку в Костроме педофилов приговорили к пожизненному сроку

Убивших пятилетнюю девочку в Костроме педофилов приговорили к пожизненному сроку
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Решением суда двое педофилов, убившие и изнасиловавшие пятилетнюю девочку в Костроме, получили высшую меру наказания. Их приговорили к пожизненному лишению свободы.

Речь идет о 44-летнем Денисе Герасимове и 24-летнем Вадиме Белякове, которых обвиняли сразу по пяти статьям: похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство ребенка.

Все произошло 4 января текущего года. Пятилетняя девочка вышла поиграть возле елки в центре города, где работала ее мама. В этот момент к ней подошли двое мужчин и унесли ребенка. На поиски девочки вышел весь город. Позже ее нашли мертвой в общежитии, расположенном в нескольких минутах от места похищения.

Ранее жителя Краснодара приговорили к 13 годам заключения за развращение детей, писал телеканал «360».

кострома педофилы убийство
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.