Убивших пятилетнюю девочку в Костроме педофилов приговорили к пожизненному сроку

Решением суда двое педофилов, убившие и изнасиловавшие пятилетнюю девочку в Костроме, получили высшую меру наказания. Их приговорили к пожизненному лишению свободы.
Речь идет о 44-летнем Денисе Герасимове и 24-летнем Вадиме Белякове, которых обвиняли сразу по пяти статьям: похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство ребенка.
Все произошло 4 января текущего года. Пятилетняя девочка вышла поиграть возле елки в центре города, где работала ее мама. В этот момент к ней подошли двое мужчин и унесли ребенка. На поиски девочки вышел весь город. Позже ее нашли мертвой в общежитии, расположенном в нескольких минутах от места похищения.
Ранее жителя Краснодара приговорили к 13 годам заключения за развращение детей, писал телеканал «360».