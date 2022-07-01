Убивших пятилетнюю девочку в Костроме педофилов приговорили к пожизненному сроку

Все произошло 4 января текущего года. Пятилетняя девочка вышла поиграть возле елки в центре города, где работала ее мама. В этот момент к ней подошли двое мужчин и унесли ребенка. На поиски девочки вышел весь город. Позже ее нашли мертвой в общежитии, расположенном в нескольких минутах от места похищения.