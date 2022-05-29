Убитому Михаилу Хачатуряну ужесточили обвинение за распространение порнографии с дочерями

В ходе следствия стражи порядка установили, что с ноября 2014 года до момента своей смерти Михаил Хачатурян жестоко обращался с дочерями, регулярно наносил им телесные повреждения и унижал, угрожал физической расправой и принуждал к совершению с ним действий сексуального характера. Также был выявлен факт распространения обвиняемым порнографического материала с дочерями.