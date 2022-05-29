Убитому Михаилу Хачатуряну ужесточили обвинение за распространение порнографии с дочерями

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, который был убит тремя дочерями. Следователи ужесточили обвинение, добавив в него распространение порнографического материала, сообщил источник ТАСС.
В настоящий момент защитники фигуранта ознакомляются с материалами дела. После этого оно будет направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем передано в суд.
В ходе следствия стражи порядка установили, что с ноября 2014 года до момента своей смерти Михаил Хачатурян жестоко обращался с дочерями, регулярно наносил им телесные повреждения и унижал, угрожал физической расправой и принуждал к совершению с ним действий сексуального характера. Также был выявлен факт распространения обвиняемым порнографического материала с дочерями.
Напомним, тело Хачатуряна обнаружили 27 июля 2018 года в московской квартире. Три сестры нанесли отцу множество ножевых ранений и ударов молоком. Предварительно, мотивом расправы стало длительное домашние насилие со стороны мужчины.
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