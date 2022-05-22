«Убеждены в своей безнаказанности»: Запашный высказался об улетевших из России звездах

«Тем самым молодежи наматывается на ус, что такое поведение — нормально, что им за это ничего не будет, что их еще и поощрят этим эфиром на радиостанции. А эти звезды уже убеждены в своей безнаказанности и считают свое мнение единственно правильным», — сказал дрессировщик в интервью «Известиям».