«Убеждены в своей безнаказанности»: Запашный высказался об улетевших из России звездах

Дрессировщик Эдгард Запашный высказал свою позицию о творчестве артистов, которые улетели из России после начала специальной операции по защите республик Донбасса.
Представитель известной цирковой династии уже не первый раз резко высказывается о знаменитостях, которые предпочли покинуть родину в тяжелое для страны время. В этот раз артиста возмутило, что их творчество до сих пор не запрещено в России.
Запашный рассказал, как во время поездки услышал по радио одну из песен улетевшего артиста и пришел в негодование. По мнению директора Большого Московского государственного цирка, если продолжать транслировать деятельность этих звезд, то они будут убеждены, что за их поступки им ничего не будет.
«Тем самым молодежи наматывается на ус, что такое поведение — нормально, что им за это ничего не будет, что их еще и поощрят этим эфиром на радиостанции. А эти звезды уже убеждены в своей безнаказанности и считают свое мнение единственно правильным», — сказал дрессировщик в интервью «Известиям».
Ранее Запашный отреагировал на новость о том, что после переезда в Латвию актриса Чулпан Хаматова запустила онлайн-курсы на русском языке. Артист убежден, что звезда театра «Современник» не получила за границей того заработка, о котором мечтала.