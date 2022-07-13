“Уберите руки от святого, бездари”: в YouTube раскритиковали первый трейлер фильма “Брат 3”

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Сергей Бодров в фильме “Брат 2”

Вчера на YouTube появился трейлер фильма “Брат 3” режиссера Валерия Переверзева, который сразу же вызвал противоречивую реакцию у зрителей. В комментариях под роликом на YouTube пользователи резко раскритиковали будущий фильм за качество съемки и монтажа, а также за желание создателей пропиариться на знаменитой дилогии Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым и Виктором Сухоруковым в главных ролях.

В новом фильме заняты Эрик Робертс, Владимир и Юрий Торсуевы, которые прославились в детстве благодаря фильму “Приключения Электроника”, звезда фильма “Пила” Костас Мэндилор, а также рэперы Птаха и Басота.

Интересный факт: практически у всех, кто смотрел трейлер, начинался приступ эпилепсии из-за убогих монтажных склеек,

— написал пользователь Star Lord, чей комментарий получил наибольшее количество лайков.

Ну вот, а вы еще на тиктоки всякие жаловались, да по сравнению с этим даже они не такой уж зашквар,

— написал пользователь katastrofa02.

Переименуйте, пока не поздно,

— посоветовал создателям пользователь Nikolay NFinite.

Эрик Робертс в фильме “Брат 3”

На неуместное желание встать в один ряд с фильмами Алексея Балабанова указал и пользователь по имени Кирилл Виноградов.

Можно любить дилогию Балабанова, а можно не любить, но у этих фильмов по-настоящему культовый статус. Зрители разных поколений и разных социальных слоев одинаково любят “Брата”. А тут такое. Я на месте режиссера ходил бы и оглядывался. Могут ведь схватить в подворотне и в ротовую полость помочиться. И это в лучшем случае,

— написал он.

Куплю глаза, которые этого не видели…

— посетовал пользователь Asap Bones.

Уберите руки от святого, бездари!

— написал пользователь Kirill Bobin.

Кадр из фильма “Брат 3”

Владимир Торсуев в фильме “Брат 3”

Среди других недостатков пользователи отметили странную манеру съемки “через танковый перископ”, плохой монтаж, практически полное отсутствие диалогов. Некоторые даже предложили запустить петицию с требованием запретить выпуск фильма. В комментариях также отметили, что на фильм было выделено 100 млн бюджетных рублей. Данные о точной сумме бюджета фильма, согласно официальным источникам, однако, разнятся. Так, в газете “Коммерсант” в прошлом году писали, что “бюджет фильма оценивается минимум в 60 млн рублей”, сам Переверзев в интервью “Газете.ru” заявлял, что “картина будет стоить на несколько порядков дороже фестивальных ценников, где суммы варьируются в районе 4—5 млн рублей”.

Другие пользователи предложили не торопиться с выводами, а некоторые уверенно заявили, что все это просто прикол и троллинг со стороны создателей, а сама картина будет пародией на “ментовские фильмы”.

В целом, если целью названия был пиар в том или ином виде, то это сработало. Народ бомбит. Хотя, если честно, можно было что-то и более креативное придумать. Ведь знают авторы, что для русского человека того времени эти фильмы Балабанова — святое. Ведь очевидно, что народ будет негодовать по этому поводу,

— написал пользователь YouTube по имени Никита Еллинский.

Да это же стопроцентный прикол. Качество съемки, да и этот недоактер в мусорке. Вы чего,

— написал пользователь Андрей Бейдер.

К событиям первых двух фильмов третий “Брат” отношения не имеет. В центре сюжета история двух братьев-близнецов, один из которых генерал, а второй — лидер преступной группировки. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий, которые изменят жизни героев. Первый тизер картины вышел еще год назад и тоже мало кому понравился. Съемки картины пока продолжаются.

Работа над фильмом длится больше года. Ранее к проекту проявлял интерес известный шоумен Стас Барецкий, но сейчас его имени нет в титрах, а также в описании проекта.

На данный момент под трейлером набралось уже более 660 комментариев, большинство из которых негативные. Счетчик дизлайков у видео отключен.