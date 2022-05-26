Убедительная демонстрация возможностей 200-мегапиксельной камеры Samsung. Снимок был распечатан на полотне размером 28 х 22 метра

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Компания Samsung представила свой 200-мегапиксельный датчик камеры ISCOCELL HP1 еще в сентябре прошлого года, но до сих пор на рынке нет ни одного смартфона с такой камерой. Ожидается, что в июле появится 200-мегапиксельный флагман Motorola. Перед анонсом устройства Samsung начала активно рекламировать свой сенсор.





Компания опубликовала видеоролик, показывающий высочайшую детализацию, которую может обеспечить датчик изображения ISCOCELL HP1. В ролике использовался не смартфон, а датчик, установленный на плате с внешним дисплеем и профессиональным объективом. Такую установку создали для получения снимков кота.

Один из кадров разрешением 200 Мп частями был напечатан на промышленном принтере. 12 отдельных частей были соединены в большое полотно размером 28 х 22 метра, которое было закреплено на фасаде здания.

Сенсор Samsung ISCOCELL HP1 предлагает совершенно новую технологию объединения пикселей под названием ChamelonCell, которая может группировать до шестнадцати пикселей, создавая фотографии разного разрешения: от 12,5-мегапиксельных фотографий с пикселями размером 2,56 мкм до 50-мегапиксельных фотографий (1,28 мкм) и 200-мегапиксельных снимков (0,64 мкм) в зависимости от ваших потребностей.