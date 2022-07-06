У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер

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Инсайдер Ice Universe уже раздобыл новейший Xiaomi 12S Ultra и сравнил его камеры с Samsung Galaxy S22 Ultra.
Сравнение в первую очередь касалось возможностей съёмки с приближением, где флагман Samsung обычно показывает себя лучше всех. К сожалению, снимки опубликованы в Twitter, так что их качество далеко от исходного.
Из-за этого фотографии на сверхширики и основные камеры сравнить сложно. Разве что видно разный баланс белого.
Что же касается фотографий на телевики, тут Samsung пока остаётся лидером. Это хорошо видно уже при 10-кратном приближении, не говоря уже о 30-кратном и 100-кратном. Снимки с Galaxy S22 Ultra ощутимо более детализированы. При этом, конечно, нельзя исключать, что в ближайшие месяцы после получения ряда обновлений ПО новинка Xiaomi станет фотографировать лучше.
Также отдельно можно отметить, что сегодня мы уже публиковали видео сравнения Xiaomi 12S Ultra с Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max, и там результаты были иными. Поэтому, как всегда в таких случаях, стоит осторожно относиться к каким-то отдельным обзорам камер смартфонов.