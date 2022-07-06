У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер

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Инсайдер Ice Universe уже раздобыл новейший Xiaomi 12S Ultra и сравнил его камеры с Samsung Galaxy S22 Ultra.





Сравнение в первую очередь касалось возможностей съёмки с приближением, где флагман Samsung обычно показывает себя лучше всех. К сожалению, снимки опубликованы в Twitter, так что их качество далеко от исходного.



0,5x



0,5x



1x



1x

Из-за этого фотографии на сверхширики и основные камеры сравнить сложно. Разве что видно разный баланс белого.



5x



5x



10x



10x



30x



30x



100x



100x

Что же касается фотографий на телевики, тут Samsung пока остаётся лидером. Это хорошо видно уже при 10-кратном приближении, не говоря уже о 30-кратном и 100-кратном. Снимки с Galaxy S22 Ultra ощутимо более детализированы. При этом, конечно, нельзя исключать, что в ближайшие месяцы после получения ряда обновлений ПО новинка Xiaomi станет фотографировать лучше.

Также отдельно можно отметить, что сегодня мы уже публиковали видео сравнения Xiaomi 12S Ultra с Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max, и там результаты были иными. Поэтому, как всегда в таких случаях, стоит осторожно относиться к каким-то отдельным обзорам камер смартфонов.