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У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер

У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер

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Инсайдер Ice Universe уже раздобыл новейший Xiaomi 12S Ultra и сравнил его камеры с Samsung Galaxy S22 Ultra. 


Сравнение в первую очередь касалось возможностей съёмки с приближением, где флагман Samsung обычно показывает себя лучше всех. К сожалению, снимки опубликованы в Twitter, так что их качество далеко от исходного. 

У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
0,5x
У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
0,5x
У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
1x
У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
1x

Из-за этого фотографии на сверхширики и основные камеры сравнить сложно. Разве что видно разный баланс белого. 

У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
5x
У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
5x
У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
10x
У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
10x
У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
30x
У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
30x
У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
100x
У Xiaomi не получилось — Galaxy S22 Ultra всё равно фотографирует лучше. Xiaomi 12S Ultra сравнили с флагманом Samsung по качеству телекамер
100x

Что же касается фотографий на телевики, тут Samsung пока остаётся лидером. Это хорошо видно уже при 10-кратном приближении, не говоря уже о 30-кратном и 100-кратном. Снимки с Galaxy S22 Ultra ощутимо более детализированы. При этом, конечно, нельзя исключать, что в ближайшие месяцы после получения ряда обновлений ПО новинка Xiaomi станет фотографировать лучше. 

Также отдельно можно отметить, что сегодня мы уже публиковали видео сравнения Xiaomi 12S Ultra с Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max, и там результаты были иными. Поэтому, как всегда в таких случаях, стоит осторожно относиться к каким-то отдельным обзорам камер смартфонов. 

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samsung Xiaomi
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