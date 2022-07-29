У Xiaomi 12s Ultra никакой не дюймовый датчик в главной камере? Разборка показала реальные размеры датчика, но никакого обмана тут нет

Xiaomi 12s Ultra стал первым массовым и популярным смартфоном с дюймовым датчиком, хотя и не первым аппаратом с таким датчиком на рынке в целом. Правда, датчик там не совсем дюймовый.





Известный блогер JerryRigEverything после того, как сломал новый флагман Xiaomi, решил его разобрать, чтобы вживую посмотреть на тот самый дюймовый датчик основной камеры.

Как можно видеть, физические размеры датчика очень далеки от 1 дюйма хоть по диагонали, хоть по одной из сторон. Но никакого обмана со стороны Xiaomi или Sony нет. Хотя об этом обычно никто не пишет, на самом деле никакого секрета в этом нет, и оптический формат датчиков изображения хотя и указывается в дюймах, на самом деле напрямую в дюймах не измеряется.

Такая ситуация образовалась ещё на заре появления цифровых датчиков изображения, когда они начали использоваться в качестве замены трубок в видеокамерах. И распространённые дюймовые трубки как раз имели прямоугольную фоточувствительную область диагональю около 16 мм. И именно такие размеры у дюймовых цифровых датчиков изображения. То есть это датчик, эквивалентный трубке диаметром 1 дюйм. Из-за этого датчик, диагональ которого физически будет составлять около 1 дюйма, будет указан, как полуторадюймовый.