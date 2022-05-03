У видеокарт Intel Arc Alchemist есть то, чего может не быть даже у Radeon RX 7000. Речь о поддержке кодирования AV1

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Новейшая архитектура RDNA 3, на которой будут основаны видеокарты Radeon RX 7000, возможно, будет уступать уже существующим решениям Intel по одному из направлений.





Так как выход новых карт уже не за горами, в Сети появляется всё больше подробностей. Так, в коде патча AMD Video Codec Next 4.0 (VCN 4.0) для Linux обнаружилось упоминание возможностей кодирования AVC, HEVC и декодирования AVC, HEVC, JPEG, VP9 и AV1. При этом о поддержке аппаратного ускорения кодирования кодека AV1 нигде никаких упоминаний нет. Нет их и в каких-либо иных источниках. Учитывая, что карты ещё не вышли, делать окончательные выводы рано, однако, вполне возможно, новые адаптеры Radeon действительно не будут иметь поддержки кодирования AV1.

При этом архитектура Intel Xe-HPG, лежащая в основе видеокарт Arc, имеет такую поддержку. Собственно, пока только она её и имеет, так как у Nvidia тоже нет подобных решений, и неясно, будет ли соответствующая поддержка у архитектуры Ada Lovelace.