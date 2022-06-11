«У вас отличные шарики, Максим»: россияне отреагировали на пляжное фото Галкина в Израиле

Душевные переживания из-за судьбы родины не мешают Галкину отдыхать на жарком пляже в Израиле, куда он перебрался с женой и детьми. Кроме того, судя по подтянутой фигуре юмориста, он успевает и активно заниматься спортом, правильно питаться. На последнем опубликованном фото хорошо видно, как похудел и подкачался артист.