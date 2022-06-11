«У вас отличные шарики, Максим»: россияне отреагировали на пляжное фото Галкина в Израиле

Шоумен и юморист Максим Галкин, покинувший Россию в начале марта вместе с супругой Аллой Пугачевой, похвастался свежим фото в плавках, вызвав неоднозначную реакцию среди подписчиков, передает «Московский комсомолец».
Последние несколько месяцев Максим Галкин в основном ассоциируется с провокационными высказываниями. Он неоднократно выступал с осуждением спецоперации, а также части россиян, которые поддерживают действия Москвы.
Душевные переживания из-за судьбы родины не мешают Галкину отдыхать на жарком пляже в Израиле, куда он перебрался с женой и детьми. Кроме того, судя по подтянутой фигуре юмориста, он успевает и активно заниматься спортом, правильно питаться. На последнем опубликованном фото хорошо видно, как похудел и подкачался артист.
«Кубиков ещё нет, шарики наметились», — подписал снимок Галкин.
Полуобнаженный вид юмориста с двусмысленной подписью вызвал обсуждения среди его подписчиков. В основном они отметили физическую форму пародиста, но нашлись и те, кто решил поддержать несерьезный тон самого Галкина.
«У вас отличные шарики, Максим», — написал один из подписчиков с мужским профилем.
Ранее критик Михаил Шахназаров обратился к Максиму Галкину, задав неудобный вопрос о налогах.