У украинских беженцев стали изымать детей на Западе под надуманными предлогами

«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, – быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка. Наиболее частые факты изъятия детей зафиксированы в Германии», — пояснил он.