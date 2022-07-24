У украинских беженцев стали изымать детей на Западе под надуманными предлогами

В странах Запада у украинских беженцев стали изымать детей. Чаще всего такие случаи фиксируются в Германии, пояснил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По словам Рогова, для изъятия детей все чаще используются надуманные предлогами. Количество пострадавших, которые обращаются за помощью, неуклонно растет.
«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, – быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка. Наиболее частые факты изъятия детей зафиксированы в Германии», — пояснил он.