У Steam Deck появился серьезный конкурент. Razer представила портативную игровую консоль Edge с экраном 144 Гц и поддержкой Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now и Epic Games Store

На мероприятии Razercon 2022 компания Razer представила в какой-то степени неожиданное устройство – свою первую портативную игровую консоль. Новинка называется Edge, и ее сразу записали в конкуренты Steam Deck.





Купить прямо сейчас новинку не получится – она поступит в продажу в январе 2023 года. Но цена уже известна: 400 долларов за версию с поддержкой только Wi-Fi (будет вариант и со встроенным модемом 5G). Тем, кто хочет гарантированно получить устройство на старте продаж, предлагает оформить предзаказ – всего за 5 долларов.









Edge получила экран AMOLED с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 2400 х 1080 пикселей. Именно в экране кроется ключевое отличие Edge от Steam Deck и Nintendo Switch: его кадровая частота составляет 144 Гц против 60 Гц у конкурентов. Razer выбрала и нестандартную аппаратную платформу: Qualcomm Snapdragon G3x с CPU, работающим на частоте 3,0 ГГц. Объем оперативной памяти составил 8 ГБ, объем встроенной флеш-памяти – 128 ГБ.





Консоль получила аккумулятор емкостью 5000 мА·ч и поддержку сразу нескольких игровых сервисов: Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now и Epic Games Store, а также Steam Link.