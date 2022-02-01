У США только один путь: Кедми указал на единственный выход Белого дома в диалоге с Кремлем

У США только один путь: Кедми указал на единственный выход Белого дома в диалоге с Кремлем Новости
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США и НАТО совершенно нечего требовать от России, а все заявления об «агрессии» Москвы были прелюдией к переговорам Белого дома и Кремля по безопасности. Об этом на «Соловьев LIVE» рассказал известный израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Израильский эксперт констатировал, что происходящее сейчас с темой безопасности — это фон, это еще не политика. Фактически, это подготовка к настоящим переговорам, параллельно с которой создается определенный информационный фундамент.

«Что недавно говорил представитель США при ООН? Он пошел жаловаться в ООН, сидит, сопли идут: “А Россия нам угрожала военной силой”. До этого они этого не говорили», — отметил политолог в разговоре с ведущим.

У США только один путь: Кедми указал на единственный выход Белого дома в диалоге с Кремлем

После президент США Джо Байден заявил, что американская сторона готова обсуждать с Россией ее требования по глобальной безопасности.

«Все что было до сегодняшнего дня, это было дымовой завесой, к тому, чтобы начать конкретный разговор с Россией по ее требованию», — добавил Кедми.

Израильский аналитик подчеркнул, что НАТО просто нечего требовать от России.

«У них-то к России требований нет. Вот что они могут требовать от России? А нечего. Реально, переговоры могут закончится только одним, насколько пойдут российским требованиям американские власти», — пояснил он.

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безопасность в мире Кедми НАТО Россия США
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