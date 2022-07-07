У соседей хорошо, а дома лучше. Владимир Путин прокомментировал отъезд IT-специалистов из России

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Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России» прокомментировал ситуацию с отъездом IT-специалистов из страны. Некоторые, по его словам, действительно уезжают из России, и в этом нет ничего удивительного, но многие в итоге возвращаются.





«То, что уезжают, ничего здесь такого необычного нет, – сказал Владимир Путин, комментируя реплику об отъезде из страны некоторых IT-специалистов. – Кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов».

Как пояснил президент, среди этих факторов – и поддержка государства, и бытовые условия. «Поэтому кто-то поехал. Мы никому не препятствуем. Многие вернулись, потому что одно дело – жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело (сейчас не буду называть) – у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше», – подчеркнул Путин.