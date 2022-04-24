У самого дешевого китайского электромобиля появился симпатичный аналог. Анонсирован Changan Lumin с запасом хода до 300 км и мощностью 48 л.с.

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Wuling Hongguang Mini EV в свое время наделал немало шума не только на своем домашнем рынке в Китае, но и во всем мире. И это не удивительно, ведь он стал самым доступным электромобилем в мире – приближенным к полноценному авто. В этом году вышел улучшенный Hongguang Mini EV, а также появилось несколько интересных аналогов-конкурентов. В их числе и Changan Lumin.





Как пишет источник, в компании автомобильчик называют «национальный туристический бутик-кар». Туристическим его назвать сложно, так как запас хода в топовой версии достигает 300 км, а вот «бутик» – это отсылка к дизайну. И выглядит авто действительно симпатично, чем-то напоминая классические Mini. А еще цвета – их немало. Авто будет предлагаться в белом, темно-зеленом, голубом, сером, светло-зеленом, золотом и темно-красном цветах. Особенность дизайна – скрытые ручки. Говорят, что впервые в классе.









Габариты электромобиля – 3270 х 1700 х 1545 мм, колесная база – 1980 мм. Он рассчитан на четырех человек и снабжен эргономичными сиденьями. Авто снабжен двумя подушками безопасностями (фронтальными), в конструкции применяются высокопрочные стали.





На центральной консоли установлен сенсорный экран с диагональю 10,25 дюйма. Информационно-развлекательная система авто поддерживает голосовое управление и интеграцию со смартфоном.









Для Changan Lumin предусмотрены три тяговые аккумуляторные батареи – емкостью 12,92 кВт·ч, 17,65 кВт·ч и 27,99 кВт·ч. Максимальный запас хода, соответственно, 155, 210 и 301 км. Правда, последний вариант поступит в продажу позже остальных. Для автомобиля предусмотрены два варианта электродвигателей – мощностью 41 и 48 л.с. Для увеличения запаса хода между дозаправками предусмотрена система рекуперации, использующая энергию при торможении для зарядки аккумулятора.

Предварительные продажи Changan Lumin стартуют в мае, а розничные – во второй половине года. Цен пока нет, но они будут сформированы явно с оглядкой на эталон. То есть на Wuling Hongguang Mini EV.