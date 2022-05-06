У россиян появился новый способ заказать PlayStation 5. «СДЭК» за 65 тысяч рублей привезет консоль из ОАЭ

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Логистическая компания «СДЭК» предложила россиянам альтернативный способ покупки игровой консоли PlayStation 5 – она готова привезти ее под заказ из Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующая форма размещена на официальном сайте компании, однако сам сайт упал под наплывом посетителей после анонса такой возможности.

Отмечается, что заказать можно PlayStation 5 в версии с оптическим приводом. Приставка оценена в 65 тысяч рублей, доставка – в период с 27 мая по 3 июня. Возможно, после того, как сайт оживет, какие-то условия изменятся.