У россиян есть время вывести криптовалюту. Blockchain.com предупредил о блокировке пользователей из России

Сервис Blockchain.com сообщил в письме своим пользователям, что заблокирует учетные записи россиян менее чем через две недели. Причина заключается в новых санкциях, которые введены Евросоюзом.

«Blockchain.com в настоящее время запрещено предоставлять кастодиальные услуги и сервис вознаграждений гражданам России», — говорится в заявлении компании. Сервис позволит вывести средства до 27 октября, после чего счета россиян будут заблокированы.





Ранее аккаунты россиян заморозил канадский NFT-маркетплейс Dapper. Также о введении ограничений объявил обменник LocalBitcoins. Он позволил клиентам из России вывести всю принадлежащую им криптовалюту одной транзакцией.

При этом популярная криптобиржа Huobi Global сообщила, что не планирует вводить ограничения для российских пользователей. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале Huobi Global.

6 октября Евросоюз согласовал новый пакет санкций, который вводит полный запрет на территории всего ЕС на предоставление услуг по хранению криптовалюты для российских граждан, резидентов и компаний.