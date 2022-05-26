У России на орбите 161 спутник, а должны быть тысячи. Дмитрий Рогозин высказался за расширение национальной орбитальной группировки

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе Национального промышленного саммита «Промышленная политика в новых реалиях» сообщил, что на орбите находится более 160 российских спутников (с учетом военных).





«Сейчас у нас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны. Это мало. Должны быть тысячи», – сказал Дмитрий Рогозин. По словам главы Роскосмоса, сейчас главной темой является развертывание масштабной орбитальной группировки. Это важно, в том числе для армии, которая должна «все видеть» постоянно, а не эпизодически.

В январе Дмитрий Рогозин сообщал, что российская орбитальная группировка социально-экономического, научного и двойного назначения выросла за три года и включает более 100 аппаратов. По состоянию на 1 января 2022 года на орбите находятся 102 космических аппарата, которые входят в орбитальную группировку социально-экономического, научного и двойного назначения. Три года назад в космосе находились 88 таких спутников.