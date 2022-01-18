“У половины экипажа сотрясение мозга”: Русские преподали урок американцам в Сирии

Военный обозреватель Виктор Баранец напомнил об уроке, который русские военные преподали американцам в Сирии. Позже стало известно, что у половины экипажа США – сотрясение мозга
Корреспонденты “Русской весны” в Telegram-канале поделились видеокадрами, которые многое могут рассказать о ситуации в Сирии. Они показали, как русские военные остановили американский конвой. На видеозаписи русские с автоматами стоят посреди дороги и не пропускают дальше американскую технику. Один из военных “прогуливается” с огнестрельным оружием в руках от одного края дороги до другого. По данным журналистов, русские военные отказались пропустить пять бронемашин США.
Наши красавцы😎 Сирия 2022 pic.twitter.com/stZuM01zWY
— 🇷🇺Наталья🇷🇺 ПНР (@NataliTorban) January 18, 2022
Почему русским вновь и вновь приходится учить американцев, объяснил военный обозреватель “КП” полковник в отставке Виктор Баранец.
– заявил журналист. Он напомнил, что это далеко не первый случай, когда нашим ребятам приходилось ставить на место зарвавшихся “партнёров” из-за океана.