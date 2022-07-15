У покойного артиста Юрия Шатунова нашлась родная сестра

«У Юры есть родная сестренка. Не сводная. Точно была у него родная сестра. Она вместе с ним была в интернате и детдоме. Сестренка – копия Юры. Красавица. В детдоме они были вместе. Она была на Троекуровском кладбище на похоронах. Плакала. Они с ним как две капли воды похожи. Он в детдоме ее защищал», – заявил дядя Саша.