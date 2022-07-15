В эфире передачи «Оставаться людьми» дядя Саша из башкирского села Старая Отрада сообщил, что у покойного артиста Юрия Шатунова нашлась родная сестра, сообщает Teleprogramma.pro.
«У Юры есть родная сестренка. Не сводная. Точно была у него родная сестра. Она вместе с ним была в интернате и детдоме. Сестренка – копия Юры. Красавица. В детдоме они были вместе. Она была на Троекуровском кладбище на похоронах. Плакала. Они с ним как две капли воды похожи. Он в детдоме ее защищал», – заявил дядя Саша.
Мужчина рассказал, что у Шатунова была непростая судьба, мальчик многого натерпелся. По его словам, сестру артиста забрали из детского дома добрые люди, сейчас она живет в Москве.
Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня. Певцу стало плохо во время отдыха в Подмосковье. Друзья доставили его в поликлинику, где врачи приняли решение вызвать скорую помощь. Артиста не успели довезти до больницы — он скончался в машине от острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.