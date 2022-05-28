У PlayStation будет меньше эксклюзивов? Sony планирует выпускать на ПК и смартфонах половину своих игр PlayStation Studios

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Компания Sony обозначила свои ближайшие планы касательно игры для ПК и мобильных платформ.





Глава Джим Райан (Jim Ryan) рассказал, что Sony планирует, чтобы в 2025 финансовом году половина игр, созданных её внутренними студиями, выходили в том числе на ПК и смартфонах.

То есть эксклюзивами останутся только 50% игр, остальные же будут доступны намного большему числу геймеров. Это похоже на позицию Фила Спенсера относительно Xbox.

На диаграмме можно видеть, что доля ПК всё же будет больше доли смартфонов, что должно порадовать геймеров, предпочитающих крупные однопользовательские игры. Доля игр Sony на смартфонах сейчас составляет около 10%, а через три года она должна удвоится. В случае с ПК, тут точных данных нет, но доля таких проектов вырастет не так значительно.





Скорее всего, большие сюжетные игры в большинстве своём, как и сейчас, будут выходить только на PlayStation, а на ПК будут мигрировать спустя годы. Что же за игры будут выходить на ПК и смартфонах? Судя по заявлению Райана, в том числе игры-сервисы. Оказывается, Sony сейчас работает сразу над 12 такими проектами. Как заявил глава PlayStation, если хотя бы часть из этих проектов станет успешной, это сильно преобразит бизнес-структуру компании.

Исторически PlayStation Studios прекрасно справлялась с созданием обширного портфолио однопользовательских игр с богатым повествованием и красивой графикой, но, безусловно, мы ограничили себя довольно узкой частью игрового рынка.

Расширяясь на ПК и мобильные устройства, а также, надо сказать, на онлайн-сервисы, у нас есть возможность перейти от ситуации присутствия в очень узком сегменте общего рынка игрового программного обеспечения к присутствию практически везде.

Например, я бы сказал, что, если нам удастся сделать часть из 12 игр-сервисов, которые мы разрабатываем в PlayStation Studios… если только часть из них будет иметь коммерческий успех, то влияние этого со временем будет полностью преобразовать нашу бизнес-структуру

Учитывая успех игр Sony на ПК, нет ничего удивительного, что доля таких игр будет расти. Что же касается мобильного сегмента, он уже давно занимает более половины всей игровой индустрии в денежном выражении. К слову, напомним, вскоре на ПК может выйти первый из эксклюзивов PlayStation 5.