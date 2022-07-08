у Nothing Phone (1) не будет зарядки в комплекте

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Новый смартфон Nothing Phone (1) будет похож на iPhone не только дизайном. Как сообщил инсайдер Абишек Ядав, новинка не получит комплектного зарядного устройства. Он также подтвердил, что смартфон оснастят экраном с частотой обновления изображения в 120 Гц со встроенным сканером отпечатка пальца.





Пока не сообщается, намерен ли производитель выпускать его отдельно или этот вопрос будет отдан на откуп сторонним компаниям.

Новинке приписывают процессор Snapdragon 778G+, 8 ГБ оперативной памяти и 128 НГБ постоянной. Также ожидается, что новинка получит основную камеру с модулями на 50 и 16 Мп, а также фронтальную на 16 Мп.

Выдающейся особенностью Nothing Phone (1) является его прозрачный корпус и система светодиодов, которая может использоваться в качестве фотовспышки. Новинку покажут уже 12 июля. Смартфон будут продавать только в некоторых странах — Великобритании, государствах ЕС и Индии.