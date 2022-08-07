У Nintendo Switch Lite появился дешевый конкурент. Представлена портативная игровая консоль Retroid Pocket 3 с экраном 4,7 дюйма, четырехъядерным процессором и Android 11

Компания Retroid представила портативную игровую консоль Pocket 3 с дизайном, повторяющим дизайн Nintendo Switch Lite. Новинка недорога (120 долларов просят за версию с 2 ГБ ОЗУ и 130 долларов – за вариант с 3 ГБ ОЗУ), но и характеристики далеко не впечатляющие.





Так, в конфигурацию Retroid Pocket 3 входит экран с диагональю 4,7 дюйма и разрешением 1334 х 750 пикселей (кадровая частота – стандартные 60 Гц). В основе аппаратной платформы лежит SoC Unisoc Tiger T310 c одним ядром Arm Cortex-A75 частотой 2,0 ГГц и тремя ядрами Arm Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. В роли GPU выступает PowerVR GE8300.





Консоль работает под управлением Android 11. Она наделена видеовыходом HDMI (максимальное разрешение транслируемой картинки – 720p), аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, стандартный разъемом для наушников, парой динамиков. Продажи новинки стартуют 20 августа, пока принимаются предварительные заказы.