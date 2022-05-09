У НАТО нет шансов перед Россией: парад Победы и речь Путина вызвали бурную реакцию у иностранцев

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Торжественный парад Победы, прошедший в Москве, не остался без внимания со стороны жителей стран по всему миру. Увиденное и услышанное на мероприятии убедило иностранцев в том, что у Запада просто нет шансов на победу над Россией.
Отметим, что на параде традиционно демонстрируется как старая советская техника, так и современная. На мероприятии по случаю 77-летия победы в Великой Отечественной войны выступил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что НАТО вопреки обещанием активно продвигалась на восток, в том числе и в страны постсоветского пространства, а также вела подготовку на Украине для агрессии в отношении России. Реакция российской стороны — упреждающий отпор — показала, что страна будет отстаивать свой суверенитет, а Западу была продемонстрирована сила России.
Иностранцы после парада Победы пришли к выводу, что НАТО не имеет шансов на победу над Россией.
«Мне просто интересно, что заставляет коалицию США и Великобритании думать, что они могут сокрушить Россию. Они проигрывали все войны с 1945 года, за исключением Фолклендской», – написал испанец Juan Cumia.
«Когда Красная армия СССР во Вторую мировую заставила нацистские силы Гитлера дрожать на коленях, у нее не было ни ядерного оружия, ни гиперзвуковых межконтинентальных баллистических ракет, ни С-400. Теперь российская армия оснащена всем перечисленным. А блестящая стратегия и тактика – это то богатство, которое унаследовали россияне», — пишет A.S. Francis
«Мне просто интересно, что заставляет коалицию США и Великобритании думать, что они могут сокрушить Россию. Они проигрывали все войны с 1945 года, за исключением Фолклендской», – написал испанец Juan Cumia.