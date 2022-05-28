«У нас что, нет своих девчонок?»: Шахназаров объяснил, почему Лобода и Лолита стали популярны в России

Известный журналист Михаил Шахназаров часто высказывается в адрес уехавших из России звезд. В этот раз он поднял вопрос, почему в российском шоу-бизнесе так много представителей Украины, сообщает teleprogramma.pro.
«Почему у нас из Украины столько исполнителей? У нас что, нет своих девчонок? У нас Лобода, Лолита. Почему у нас так происходит? Какие-то Дорны… Они петь вообще не умеют, допустим, Лобода», — заявил Шахназаров
По мнению публициста, причиной популярности украинских звезд в России стал тот факт, что продюсеры начали раскручивать в стране артистов, которые будут «портить своим примитивом вкусы русского человека».
Напомним, что после начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев.
Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны