“У меня всегда была тайная любовь к Эмме”: Том Фелтон написал в мемуарах о своих отношениях с Эммой Уотсон

Том Фелтон и Эмма Уотсон

На радость поклонникам “Гарри Поттера” актеры саги время от времени делятся воспоминаниями о съемках и своих отношениях на площадке. На этот раз 35-летний Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, в своих мемуарах Beyond The Wand написал об отношениях с Эммой Уотсон, сыгравшей Гермиону Грейнджер. Разговоры об особой химии между ними не утихают до сих пор.

Актер отметил, что пришел к пониманию того, что Эмма была его “родственной душой”, и после встречи на съемочной площадке у них образовалась связь на всю жизнь.

Том Фелтон

В книге Фелтон пишет, что они впервые встретились на прослушивании, когда ей было девять, а ему 11 лет. При этом в самом начале съемок отношения между маленькими актерами не сложились. Фелтон был в компании с другими ребятами, играющими студентов Слизерина, они проводили время, слушая рэп, и как-то высмеяли танец Эммы, который та подготовила для съемочной группы.

Мы хихикали над шоу Эммы, и наше хихиканье становилось все громче, когда она танцевала. Мы были просто дрянными парнями, в основном из-за неловкости и потому, что мы думали, что так вести себя — это круто. Я чувствовал себя немного придурком, и так оно и было,

— признался Фелтон.

Однако затем отношения актеров стали меняться. Известно, что Уотсон была влюблена в Фелтона, о чем актриса рассказала сама в прошлом году. По ее словам, он был ее первой любовью, Том знает об этом, и сегодня они с улыбкой вспоминают то время.

У меня всегда была тайная любовь к Эмме, хотя, возможно, не такая, как люди хотели бы думать. Это не значит, что между нами никогда не было искры. Там точно что-то было, только в разное время.

Эмма Уотсон и Том Фелтон в фильме “Гарри Поттер и узник Азкабана”

Впервые ему сказали, что Уотсон была влюблена в него, когда ей было 12, а ему 15, и у него была девушка. Сначала он не очень поверил слухам.

Начали распространяться слухи о том, что в наших отношениях есть нечто большее, чем мы показываем. Я отрицал, что она мне нравится в этом смысле, но правда была иной. Моя девушка в то время сразу поняла, что между мной и Эммой есть что-то невысказанное. Я помню, как использовал эту избитую фразу: “Я люблю ее как сестру”. Но дело было не только в этом.

Я не думаю, что когда-либо был влюблен в Эмму, но я любил ее и восхищался ею как личностью так, как никогда не мог выразить словами. Мы были родственными душами. Я точно знаю, что всегда могу рассчитывать на Эмму, и она всегда может рассчитывать на меня.

Актеры поддерживают дружеское общение до сих пор. В 2019 году Уотсон гостила в доме Фелтона в Венис-Бич. Тогда он опубликовал фотографии, на которых учит ее играть на гитаре: снимки стали настоящей сенсацией в социальных сетях. Однако романтический подтекст в этих встречах вряд ли стоит искать. Эмма Уотсон в настоящее время встречается с сыном британского бизнесмена Филипа Грина Брэндоном.

Эмма Уотсон и Том Фелтон

В недавнем интервью The Times Of London Фелтон также выступил в поддержку автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которую в последние годы обвиняли в трансфобии, так как она защитила концепцию биологического пола. Ряд актеров саги, в том числе Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, тогда дистанцировались от писательницы и раскритиковали ее высказывания.

Я спешу напомнить себе и другим, что “Гарри Поттер” по какой-то причине объединил больше людей по всему миру и больше поколений, чем, вероятно, что-либо еще за последние 20 лет. И это создано одним человеком — Джоан Роулинг, поэтому я очень благодарен,

— сказал Фелтон.