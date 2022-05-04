“У меня сейчас нет дома”: Наталья Синдеева рассказала о жизни за границей, русофобии и проигрыше оппозиционной прессы

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Наталья Синдеева

Медиаменеджер и основательница телеканала “Дождь”* Наталья Синдеева дала интервью блогеру Илье Варламову, в котором рассказала о том, что, находясь сейчас за границей, пока не чувствует себя в эмиграции, а также о том, почему проиграла оппозиционная журналистика в России. Spletnik собрал интересные цитаты.

Сейчас Синдеева находится в Израиле и последние месяцы также провела за границей, так как ездит по фестивалям, представляя документальный фильм Веры Кричевской [email protected] This Job об истории телеканала “Дождь”*.

Сказать себе, что я уехала совсем, я пока боюсь. При этом я ничего не сделала для переезда, потому что не знаю куда. У меня сейчас нет дома, мотаюсь между разными странами. Хорошо, что фестиваль оплачивает билеты, проживание. В этом тоже есть свой кайф, потому что этот экзистенциальный вопрос ты себе не задал до конца,

— сказала Синдеева, отметив, что пока чувствует себя как в длительной командировке.

Синдеева также призналась, что каждый раз, когда ей становится грустно, она хочет вернуться в Москву.

Я в процессе принятия решения. Страшно себе произнести: “Все, я переехала”. И потом даже некуда, нет такой идеи. Почему я боюсь этого возвращения? Ну вот я проснулась утром, и что делать? Я не нахожусь еще в том состоянии, когда я могу все отпустить, забыть и начать что-то новое. Я в этой поездке переживаю наше закрытие гораздо легче, чем если бы я там осталась,

— сказала Синдеева, рассуждая о прекращении вещания “Дождя”* в России.

У меня одна мысль и мечта: вернуться и продолжить строить прекрасную Россию будущего, которую очень хочется построить. Я очень надеюсь, что у нашего поколения еще будет шанс что-то изменить,

— добавила Синдеева.

Медиаменеджер также рассказала, что лично она еще ни разу не столкнулась с проявлением русофобии за границей.

Мы были в Греции, мы были в Дании, в Австрии, в Берлине, в Лондоне, вот сейчас в Израиле. Нет такой проблемы. Это пропаганда создает параллельный другой мир. Мне жалко людей, которые не имеют желания найти другой источник информации. Наоборот, есть переживание и сочувствие,

— отметила Синдеева.

Большинство людей уезжают в никуда, а не к красивой комфортной жизни. Ни у кого нет дома, нет денег, не работают карточки. Я встречаю много талантливых людей, но они все равно в растерянности. Люди уезжают, потому что невозможно жить во вранье. Они не готовы воспитывать детей в параллельных мирах, когда тебе в школе говорят одно, а дома — другое. Уезжают, правда, активные, для России это плохо, но многие и остаются. У меня много друзей, кто не согласен с тем, что происходит, но они остаются, потому что считают важным оставаться и пытаться что-то делать. Это крутейшая позиция,

— прокомментировала Синдеева эмиграцию россиян.

Синдеева также ответила на вопрос Варламова о том, почему оппозиционная журналистика в России проиграла.

Первая причина — это ресурс. Телик работает фоново, и он капает тебе на мозги. То, что не смотрят телевизор, мне кажется, — это миф. Они могут до тебя достучаться, потому что это большой ресурс. Если бы “Дождь”* был в каждом телевизоре, такой ситуации не было бы. Вторая причина и ошибка всех нас — это снобизм. И то, что мы не попытались найти язык разговора с другой аудиторией. Но ресурс все равно важнее,

— сказала Синдеева.

Говоря о планах по перезапуску “Дождя”*, Синдеева отметила, что не будет брать денег у политиков, в том числе она не взяла бы денег у Михаила Ходорковского и государства.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021