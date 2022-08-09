У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Ларс фон Триер

У датского режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом сообщила основанная им кинокомпания Zentropa.

Ларс сейчас в хорошей форме и проходит лечение, — говорится в сообщении.

Болезнь Паркинсона — хроническое, медленно прогрессирующее заболевание, в результате которого поражаются нейроны головного мозга. Она вызывает двигательные нарушения, тремор и повышенный тонус мышц, а также сопровождается развитием психических расстройств.

Несмотря на болезнь, 66-летний режиссер продолжает работу над последним сезоном мистического сериала “Королевство”. Сериал рассказывает о персонале и пациентах нейрохирургического отделения Королевского госпиталя Копенгагена. Первый сезон “Королевства” вышел в 1994 году. Премьера сериала “Королевство: Исход” состоится в августе этого года на Венецианском кинофестивале.

Ларс фон Триер известен благодаря работе над такими фильмами, как “Дом, который построил Джек”, “Меланхолия”, “Догвилль”, “Идиоты”, “Нимфоманка”, “Антихрист” и другие.

С именем Ларса фон Триера также связано несколько громких скандалов. Так, в 2011 году датский режиссер был отстранен от участия в Каннском фестивале на семь лет, после того как во время одной из пресс-конференций заявил, что “сочувствует” Адольфу Гитлеру. А в 2017 году певица Бьорк обвинила режиссера в харассменте: она заявила, что фон Триер домогался ее на съемках фильма “Танцующая в темноте”. Сам режиссер обвинения в домогательствах опроверг, но не стал отрицать, что отношения с Бьорк были напряженными.