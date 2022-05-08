У китайцев появился свой «гиперскрин» для автомобилей. SAIC показала 43-дюймовый экран своего электрического флагмана Feifan R7

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Mercedes-Benz представила «гиперскрин» в начале 2021 года: три больших (для масштабов авто) экрана, прикрытые общим стеклом, смотрелись очень футуристично. Но прошло чуть больше года, и свой вариант «гиперскрина» появился у китайцев. Причем выглядит он (по крайней мере, на рендерах), ничуть не хуже.





На изображениях показан интерьер Feifan R7 – электрического флагмана SAIC. SAIC Motor Corporation — китайская государственная автомобилестроительная компания, крупнейшая в стране по производству автомобилей и их экспорту, у нее точно достаточно средств для создания своего коммерческого аналога «гиперскрина».





Концепция — такая же как у Mercedes-Benz: три отдельных экрана объединены общим защитным стеклом. Всех подробностей нет, но сообщается, что в центре находится панель AMOLED с диагональю 15,05 дюйма, разрешением 2,5К, охватом 100% цветового пространства NTSC и кадровой частотой 60 Гц. Суммарная длина диагоналей всех трех дисплеев составляет 43 дюйма.





Однако есть в салоне Feifan R7 и другая, не менее примечательная особенность. Этот электромобиль станет первым в мире с системой Huawei Vision Enhanced AR-HUD. Это — огромный проекционный дисплей с максимальным полем зрения 13° х 5° и максимальной диагональю 70 дюймов.





Из других особенностей Feifan R7 — безрамочные передние двери с электрическим приводом (если в момент открывания двери будет обнаружено препятствие снаружи, то она не откроется), сиденья с кожей Nappa, подогреваемые площадки в ногах переднего пассажира. Когда состоится полноценная официальная премьера Feifan R7 и сколько будет стоить электромобиль — не сообщается.