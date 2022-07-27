У iPhone 14 трескаются объективы камеры. Apple уже передала часть заказов другому поставщику

Apple столкнулась с проблемой при производстве iPhone 14. Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) утверждает, что у некоторых экземпляров трескается стекло объективов основной камеры.





Проблемными оказались линзы компании Genuis. Инсайдер в качестве причины указывает качество покрытия стекла, но не вдаётся в подробности.

Apple уже передала заказ на 10 млн линз компании Largan, чтобы не допустить проблем с запуском смартфона в продажу осенью. Судя по всему, никаких задержек не ожидается, да и до запуска ещё есть время. С другой стороны, Apple, согласно имеющимся данным, планирует продать смартфоны новой линейки в ещё большем количестве, чем iPhone 13, то есть ей могут помешать даже малейшие сбои в производственном процессе.