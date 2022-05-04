У Intel опять проблемы с новым техпроцессом? Компания оценивает возможность выпуска CPU Meteor Lake на мощностях TSMC

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Возможно, у компании Intel снова проблемы с её новым техпроцессом.





Intel очень долго осваивала техпроцесс 10 нм, но на данный момент он уже стал привычным для потребителей. На нём производились CPU Ice Lake, Tiger Lake, на нём основаны Alder Lake, а также будут основаны грядущие Raptor Lake.

Но вот потом — когда-то в 2023 году — нас ждут процессоры Meteor Lake, которые очень важны для Intel. Во-первых, это будет следующее полноценное новое поколение (Alder Lake и Raptor Lake являются родственными), а во-вторых, эти CPU должны выпускаться по техпроцессу 7 нм. Об этом не раз говорила сама Intel, разве что теперь она называет этот техпроцесс Intel 4.

Согласно свежим данным, сейчас Intel оценивает возможность выпуска процессоров Meteor Lake по другом техпроцессу. Речь о нормах 5 нм и мощностях компании TSMC. В связи с чем Intel думает о таком варианте, неясно, но это может быть связано либо с проблемами Intel с освоением нового техпроцесса, либо с тем, что решение TSMC попросту лучше.

Будет ли такой перевод означать задержку выхода Meteor Lake, пока неясно. Не секрет, что те или иные чипы изначально создаются для их выпуска по конкретному техпроцессу, так что адаптация может занять дополнительное время.