У Илона Маска уже 100 миллионов подписчиков в Twitter. Ещё чуть-чуть, и он подвинет Криштиану Роналду в топ-5 самых массовых аккаунтов этой соцсети

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Несмотря на то, что Илон Маск уже неделю ничего не публиковал в Twitter, его аккаунт в этой социальной сети становится день ото дня популярнее. Недавно он преодолел важную отметку в 100 миллионов подписчиков. До Криштиану Роналду, который находится на последнем месте в топ-5 самых массовых аккаунтов Twitter, Маску остается всего 1,3 миллиона подписчиков.

Всего четыре с небольшим года тому назад, в начале 2018 года, у Маска в Twitter было лишь 18 миллионов подписчиков, а на момент подписания недавнего соглашения о покупке Twitter аудитория Маска в соцсети составляла 83,6 млн подписчиков. Иными словами, Роналду не удержаться долго на своем пятом месте.

Надо сказать, что Маск используется Twitter не только как платформу для общений, но и манипуляций – очень часто его сообщения влияли на котировки акций и криптовалют. А еще можно вспомнить его твит про кока-колу и кокаин – он стал вторым по популярности за всю историю платформы, собрав более 4,5 миллиона лайков.