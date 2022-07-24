У гигантской ракеты Илона Маска Starship появится конкурент. Китай готовит свою многоразовую сверхтяжелую ракету Long March 9

Китай работает над тяжелой многоразовой ракеты по типу Starship компании SpaceX. О ее концепции рассказал главный конструктор серии ракет «Чанчжэн» (Long March) Лонг Лехао (Long Lehao).





Ожидается, что первая ступень ракеты-носителя диаметром 10,6 метра будет оснащена 26 двигателями с тягой в 200 тонн, работающими на смеси жидкого кислорода и метана. Такое топливо обеспечивает большую тягу двигателей и уберегает их от повышенного образования сажи и коксования. Само собой, для многоразовой ракеты такое топливо подходит лучше традиционного. Не зря в Starship в качестве горючего используется жидкий метан, а в роли окислителя выступает жидкий кислород.

Ракета будет способна доставлять 150 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, 65 тонн на геопереходную орбиту или 50 тонн – на орбиту Луны. В максимальной конфигурации тяжелая Long March 9 будет, по-видимому, состоять из трех ступеней. Ее высота (или длина) составит 110 метров, а стартовая масса – 4122 тонны. Для сравнения, длина Starship с ускорителем Super Heavy составляет 120 метров, ее стартовая масса – 5000 тонн.

В общем, видно, на кого равняются китайцы. Ожидается, что первые запуски тяжелой многоразовой Long March 9 состояться примерно в 2035 году. Однако до этого года Китай подготовит еще несколько новых ракет. Во-первых, будет одноразовый вариант – он должен появиться раньше, к 2030 году.

Казалось бы, какой смысл выпускать одноразовую ракету, если будет многоразовая, и они разрабатываются параллельно? Дело в том, что Китай ставит массу амбициозных задач по освоению космического пространства, и даже новая одноразовая ракета, созданная к 2030 году, станет большим подспорьем в будущих миссиях.

Одновременно с ними Китай построит относительно небольшую многоразовую ракету с диаметром около 5 метров. Она тоже получит метан-кислородные двигатели и выступит заменой нынешним ракетам Long March, работающим на керосине.