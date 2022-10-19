У Евросоюза осталось слишком мало возможностей для принятия новых санкций против России

ЕС ввел так много санкций против России, что возможности для приятия новых ограничительных мер сокращаются. Таким мнением поделился с журналистами в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.
«Еврокомиссия и государства-члены работают над возможными новыми мерами. Мы уже приняли столько санкций, что пространство очень ограничено, такова реальность», — заявил источник.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.