У этой нации нет будущего: россияне отреагировали на снос памятника воинам-освободителям в Польше

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Кадры сноса памятника советским воинам-освободителям в
польском городе Седльце появились в Сети, передает RT. Россияне, увидевшие короткий ролик, не смогли сдержать
гнева, посоветовав жителям Польши не забывать, кто спас их предков от геноцида.
Монумент в Седльце увековечил в камне память о воинах Красной
Армии, которые освободили Польшу от гнета гитлеровской Германии. Снос
монументов, воздвигнутых в честь подвигов советских солдат, активно продвигает глава
Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. В его планы входит демонтаж
еще 60 памятников по всей стране.
Для любого россиянина память о Великой Отечественной войне —
крайне чувствительная особая тема. Именно поэтому людям так трудно смотреть на
варварство, которое происходит в Польше с подачи местных русофобов.
«Оружие осталось в руках, не сломалось», — обратил внимание
один из комментаторов.
«Предлагаю направить туда восстановительные бригады,
например, из Чечни;
Забыли кому обязаны?» — написали россияне.
Борьба с собственной историей никогда не закончится ничем
хорошим, предупредили пользователи. Россияне не сомневаются, что за свой цинизм
и крайнее пренебрежение к исторической памяти, польскому народу придется
заплатить.
«Уже много раз независимые эксперты проговаривали, что борьба
с памятниками говорит о бессилии, о несостоятельности. Историю не вычеркнуть.
Наши воины спасали Польшу во времена ВОВ;
У нации, которая отвернулась от прошлого, нет будущего.
Позор, поляки;
Потому что там, где натовцы, там — разруха, ненависть,
противостояние, война, нищета, коррупция, безнадежность, отсутствие свободы и
демократии, только иллюзия и ложь. Из поляков создали какое-то подобие
полячества, нацеленное только на вражду с Россией и здравым смыслом;
За освобождение Польши во время Великой Отечественной войны
погибло 400 тысяч военных Советского Союза. Полякам когда-нибудь аукнется их
нынешняя “благодарность”», — не сомневаются комментаторы.
Ранее МИД Польши заявил,
что готов к войне с Россией.