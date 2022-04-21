    В тренде

    У этой нации нет будущего: россияне отреагировали на снос памятника воинам-освободителям в Польше

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    У этой нации нет будущего: россияне отреагировали на снос памятника воинам-освободителям в Польше

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

    Кадры сноса памятника советским воинам-освободителям в
    польском городе Седльце появились в Сети, передает RT. Россияне, увидевшие короткий ролик, не смогли сдержать
    гнева, посоветовав жителям Польши не забывать, кто спас их предков от геноцида.

    Монумент в Седльце увековечил в камне память о воинах Красной
    Армии, которые освободили Польшу от гнета гитлеровской Германии. Снос
    монументов, воздвигнутых в честь подвигов советских солдат, активно продвигает глава
    Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. В его планы входит демонтаж
    еще 60 памятников по всей стране.

    Для любого россиянина память о Великой Отечественной войне —
    крайне чувствительная особая тема. Именно поэтому людям так трудно смотреть на
    варварство, которое происходит в Польше с подачи местных русофобов.

    «Оружие осталось в руках, не сломалось», — обратил внимание
    один из комментаторов.

    «Предлагаю направить туда восстановительные бригады,
    например, из Чечни;

    Забыли кому обязаны?» — написали россияне.

    У этой нации нет будущего: россияне отреагировали на снос памятника воинам-освободителям в Польше
    Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

    Борьба с собственной историей никогда не закончится ничем
    хорошим, предупредили пользователи. Россияне не сомневаются, что за свой цинизм
    и крайнее пренебрежение к исторической памяти, польскому народу придется
    заплатить.

    «Уже много раз независимые эксперты проговаривали, что борьба
    с памятниками говорит о бессилии, о несостоятельности. Историю не вычеркнуть.
    Наши воины спасали Польшу во времена ВОВ;

    У нации, которая отвернулась от прошлого, нет будущего.
    Позор, поляки;

    Потому что там, где натовцы, там — разруха, ненависть,
    противостояние, война, нищета, коррупция, безнадежность, отсутствие свободы и
    демократии, только иллюзия и ложь. Из поляков создали какое-то подобие
    полячества, нацеленное только на вражду с Россией и здравым смыслом;

    За освобождение Польши во время Великой Отечественной войны
    погибло 400 тысяч военных Советского Союза. Полякам когда-нибудь аукнется их
    нынешняя “благодарность”», — не сомневаются комментаторы.

    Ранее МИД Польши заявил,
    что готов к войне с Россией.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »