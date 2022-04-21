У этой нации нет будущего: россияне отреагировали на снос памятника воинам-освободителям в Польше

Потому что там, где натовцы, там — разруха, ненависть,

противостояние, война, нищета, коррупция, безнадежность, отсутствие свободы и

демократии, только иллюзия и ложь. Из поляков создали какое-то подобие

полячества, нацеленное только на вражду с Россией и здравым смыслом;