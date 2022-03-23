У Эрдогана имеются очень веские причины не отдавать турецкие С-400 Киеву

Эрдоган принялся устанавливать более тесные отношения с Москвой и договариваться о приобретении российских ЗРК С-400, что было крайне болезненно воспринято американской стороной. Несмотря на американские угрозы, президент Турции не изменил свой новый политический курс на укрепление связей с РФ. В ответ Вашингтон инициировал введение против своего турецкого союзника по НАТО санкции и заблокировал для Анкары доступ к программе производства F-35. При этом турки не получили ни свои деньги, уже вложенные в эту программу, ни уже оплаченные Анкарой F-35.