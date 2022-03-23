У Эрдогана имеются очень веские причины не отдавать турецкие С-400 Киеву

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В западных СМИ продолжает активно муссироваться тема возможной передачи Турцией Украине зенитно-ракетных комплексов российского производства С-400 в обмен на возвращение Вашингтоном Анкары в программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с турецкой стороны западных санкций.
Что это означает? То, что на фоне перешедшего с 24 февраля в горячую стадию украинского кризиса, Вашингтон пытается отыграть назад неприятные для себя последствия кризиса другого — американо-турецкого.
Отправной точкой последнего послужила попытка военного переворота в Турции летом 2016 года, в причастности к организации которой Эрдоган заподозрил поддерживаемого американцами проповедника Фетхуллаха Гюлена. Когда турецкий военный путч провалился, а Вашингтон отказался выдать Гюлена Анкаре, в американо-турецких отношениях начался «ледниковый период».
Эрдоган принялся устанавливать более тесные отношения с Москвой и договариваться о приобретении российских ЗРК С-400, что было крайне болезненно воспринято американской стороной. Несмотря на американские угрозы, президент Турции не изменил свой новый политический курс на укрепление связей с РФ. В ответ Вашингтон инициировал введение против своего турецкого союзника по НАТО санкции и заблокировал для Анкары доступ к программе производства F-35. При этом турки не получили ни свои деньги, уже вложенные в эту программу, ни уже оплаченные Анкарой F-35.
Словом, расплевались Вашингтон и Анкара качественно. Это негативно сказалось на экономической ситуации в Турции – курс турецкой лиры начал рушиться. Зато у Эрдогана появилась возможность стать посредником в отношениях между Россией и Западом, что заметно повысило независимость турецкого президента на международной арене. При этом чем сильнее портились отношения Запада с Москвой, тем больше выгод от своего посредничества Эрдоган получал.
Так, например, отказ присоединиться к антироссийским санкциям, введенным Западом после 24 февраля, гарантировал Анкаре сохранение нормальных торгово-экономических отношений с Москвой, доступ к продукции российского ОПК и заполняемость турецких курортов вполне себе платежеспособными гражданами РФ в туристический сезон.
В то же время Турция оставалась важным партнером для Европы и Украины. Плюс к этому Турция всерьез претендовала на роль альтернативной Белоруссии площадки для переговоров Москвы и Киева.
Таким образом, равноудалившись от всех, Эрдоган оказался нужен всем. Эта позиция турецкого президента, по всей видимости, в текущий момент вполне устраивает. Зато такое «неподотчетное» положение Турции совершенно не устраивает США и побуждает Вашингтон попытаться вновь «приручить» своенравную Анкару. Именно этим, а не стремлением Вашингтона помочь ВСУ, несущим большие потери от ударов ВКС России, объясняется появление американской инициативы, суть которой можно выразить фразой «Ваши С-400 в обмен на наши обещания».
Всем понятно, что даже случись передача Анкарой Киеву С-400 прямо сегодня — это событие никак ВСУ не поможет. Хотя бы по той причине, что на обучение украинских военнослужащих обращению с совершенно им незнакомыми ЗРК уйдут многие месяцы.
Зато передача Анкарой С-400 Киеву или Вашингтону мгновенно разрушит текущее равноудаленное положение Эрдогана и накрепко «привяжет» президента Турции к Соединенным Штатам, а также их политической повестке. Не думаю, что амбициозному президенту Турции хочется стать марионеткой США. Тем более — в обмен на невразумительные обещания разблокировать Анкаре доступ к программе F-35 и прочие американские «плюшки».
Вывод? Пока не случится каких-то совсем уж масштабных катаклизмов, вышибающих из-под Эрдогана одну из опор, на которых тот балансирует (например — пока Россию не охватит политико-экономический коллапс), Анкара будет стараться сохранить свое положение «на нейтральной полосе». И, соответственно, свои С-400 никому не отдаст.