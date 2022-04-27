У Эмбер Херд диагностировали психические расстройства

Эмбер Херд

Клинический психолог Шеннон Карри, которая выступила в качестве свидетеля на стороне Джонни Деппа во время судебного разбирательства между актерами, рассказала о психических расстройствах, которыми страдает Эмбер Херд. Так, у актрисы диагностировали пограничное и истерическое расстройства личности.

Пограничное расстройство личности характеризуется импульсивностью, проблемами с самоконтролем, а также эмоциональной неустойчивостью. Если человек с этим расстройством находится в отношениях, его чувства к партнеру могут быстро меняться от ненависти до обожания. Для людей, страдающих истерическим расстройством личности, характерны такие черты, как самодраматизация и театральность, преувеличенное выражение эмоций и эгоцентризм. Кроме того, лица, страдающие этим расстройством, склонны играть роль жертвы или придумывать ложные истории.

Такие выводы специалист сделала, основываясь на медицинских записях, аудио и видео, показаниях свидетелей, а также после личных встреч с Херд в конце 2021 года. Как отметила Кэрри, эти нарушения проявляются во всех аспектах жизни.

После развода актриса обвинила бывшего супруга в домашнем насилии, а позже написала статью в Washington Post, в которой рассказала, что стала жертвой домашнего насилия, не называя при этом имени мужа. Сам Депп обвинения в домашнем насилии отвергает и подал в отношении бывшей жены иск о клевете на 50 миллионов долларов.