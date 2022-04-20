У EK готов водоблок для видеокарты Asus ROG RTX 3070 Ti

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Компания EK Water Blocks представила водоблок EK-Quantum Vector² Strix RTX 3070 Ti D-RGB, спроектированный специально видеокарт Asus ROG RTX 3070 Ti. Он стоит 240 евро. Это водоблок с полным покрытием, комплектуемый металлической пластиной, закрепляемой на тыльной стороне печатной платы. По словам производителя, пластина распределяет тепловые и механические нагрузки, одновременно придавая видеокарте более привлекательный внешний вид. Штатную пластину черного цвета можно заменить приобретаемой отдельно никелированной пластиной, но надо быть готовым заплатить 45 евро.





В водоблоке применена привычная по другим водоблокам EK схема формирования потоков охлаждающей жидкости Open Split-Flow. «Движок» Vector третьего поколения включает вставку из пластика, распределяющую поток. Водоблок характеризуется низким гидродинамическим сопротивлением, позволяющей использовать его даже с помпами небольшой мощности. Во внешнем виде водоблока, говоря словами EK, «доминируют минималистские прямые линии».









Основание изготовлено из меди и никелировано. Материалом крышки служит прозрачный пластик. Водоблок украшен подсветкой на адресуемых светодиодах, совместимой с распространенными технологиями синхронизации, конечно, включая Asus Aura Sync.

В продаже водоблок должен появиться в начале июня.