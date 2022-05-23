У должника Кобзона осталось на счету всего 800 рублей

Пейсахова называли «шубным королем». На продаже брендовых вещей он сделал большое состояние. Однако в 2013 году бизнесмен задумался о расширении бизнеса. Он помог организовать Кобзону концерт в Ставропольском крае, а затем попросил у него в долг 25 млн долларов, пишет kp.ru.