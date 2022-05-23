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У должника Кобзона осталось на счету всего 800 рублей

У должника Кобзона осталось на счету всего 800 рублей
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Супруга покойного народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли через суд потребовала у бизнесмена Вагифа Пейсахова 1,5 млрд рублей. Однако на счету предпринимателя-банкрота находится только 800 рублей.

Пейсахова называли «шубным королем». На продаже брендовых вещей он сделал большое состояние. Однако в 2013 году бизнесмен задумался о расширении бизнеса. Он помог организовать Кобзону концерт в Ставропольском крае, а затем попросил у него в долг 25 млн долларов, пишет kp.ru.

Артист дал Пейсахову денег, но расписку не взял. Поначалу заемщик исправно платил по счетам, но затем исчез. В итоге певцу пришлось обратиться в полицию, после чего выяснилось — бизнесмен проиграл все в покер. Пейсахова приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество.

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