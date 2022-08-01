У Apple уже более 800 миллионов подписчиков платных сервисов

Число пользователей платных сервисов Apple достигло рекордных 816 млн. Apple указала эти данные в своем отчете за второй квартал текущего года.

Отмечается, что за полгода Apple нарастила аудиторию своих платных сервисов примерно на 30 млн. Ведь еще в конце 2021 года финансовый директор и старший вице-президент компании Лука Маэстри отчитывался о результате в 785 млн человек. На сегодня сервисы являются для Apple одним из самых приоритетных направлений: в мае старший вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью определил стриминг и рекламу в качестве основных областей наращивания доходов корпорации.

Согласно данным, содержащимся в квартальном отчете, выручка, полученная с сервисов Apple, выросла с 17,5 до 19,6 млрд долларов. Именно сервисы спасли Apple от снижения выручки в годовом выражении.