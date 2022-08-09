У американцев своё импортозамещение. Northrop Grumman хочет перевести ракету Antares с российского двигателя РД-181 на американский

Американская компания Northrop Grumman объявила о партнерстве со стартапом Firefly Aerospace для разработки «полностью отечественной» версии ракеты-носителя Antares — без участия украинских субподрядчиков и российских поставщиков.





«Мы разработаем полностью отечественную версию нашей ракеты Antares, Antares-330, для коммерческих услуг Cygnus по снабжению космической станции», — заявил вице-президент Northrop Grumman Скотт Лер.

Сейчас ракета-носитель Antares использует российские двигатели РД-181, а сборкой ее первой ступени занимался украинский «Южмаш».

Роскосмос прекратил поставки в США двигателей РД-180 и РД-181 в ответ на американские санкции. В конце июня Дмитрий Рогозин заявил, что у США осталось только четыре двигателя РД-181, с помощью которых можно запустить два Cygnus. Cygnus — это космический грузовик, он доставляет грузы на американский сегмент МКС. Также NASA хочет использовать двигатели Cygnus для коррекции орбиты МКС — этот вопрос стал особенно остро после того, как Россия сообщила о выходе из проекта после 2024 года, а единственным штатным средством коррекции орбиты Международной космической станции сейчас являются наши корабли «Прогресс МС». Правда, выход России из проекта МКС может растянуться до 2028 года, но в NASA явно хотят иметь запасной план. Так что у американской стороны есть как минимум две веские причины для импортозамещения РД-181.