У AMD получилось «так же потрясающе», как у Nvidia. Опубликован первый тест «магической» технологии FSR 2.0

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В Сети появился первый крупный обзор технологии AMD FSR 2.0. Напомним, она перешла на временное масштабирование, как и DLSS 2.0, что должно обеспечивать более качественное изображение. При этом разработка AMD не требует никакого специального оборудования, хотя компания и предлагает список рекомендуемых видеокарт. Более того, первые тесты авторы провели на GeForce RTX 3060, что весьма забавно.





Но сделано это было для того, чтобы можно было максимально корректно сравнить FSR 2.0 и DLSS 2.0. Для этого была выбрана игра Deathloop, которая поддерживает обе технологии.

И авторы обзора пришли к выводу, что FSR 2.0 так же потрясающе, как и DLSS 2.0 (даже DLSS 2.3, если говорить конкретно о версии в Deathloop). Порой качество картинки даже лучше, но увидеть разницу можно лишь при очень внимательном рассмотрении скриншотов, так что в игре различия вряд ли кто-то заметит.