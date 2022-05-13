Тысячи жителей Мали вышли на митинг в поддержку переходного правительства и армии

Как сообщает ФАН, одной из причин, по которым малийцы решили устроить массовую акцию, стал недавний инцидент в Госси. Покидая местную военную базу, бойцы французской армии оставили возле нее наполненную трупами яму — это захоронение нашли военнослужащие армии Мали. Париж по традиции попытался переложить вину за находку на правительство республики и Россию, однако для местных жителей эта трагедия стала очередным свидетельством вероломства Парижа, годами грабившего и использовавшего страну в своих корыстных интересах.