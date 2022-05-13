Тысячи жителей Мали вышли на митинг в поддержку переходного правительства и армии

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Население Мали вышло на масштабный митинг в поддержку вооруженных сил страны и переходного правительства, выступившего против многолетнего гнета со стороны Франции.
Как сообщает ФАН, одной из причин, по которым малийцы решили устроить массовую акцию, стал недавний инцидент в Госси. Покидая местную военную базу, бойцы французской армии оставили возле нее наполненную трупами яму — это захоронение нашли военнослужащие армии Мали. Париж по традиции попытался переложить вину за находку на правительство республики и Россию, однако для местных жителей эта трагедия стала очередным свидетельством вероломства Парижа, годами грабившего и использовавшего страну в своих корыстных интересах.
Митинг в Бамако в поддержку новых властей под руководством молодого полковника Ассими Гоита и армии посетили несколько тысяч граждан. Примечательно, что на акции помимо флагов Мали можно было заметить и российский триколор — это зрелище успело стать привычным с тех пор как малийцы начали активно развивать сотрудничество с РФ.
Идею проведения мероприятия поддержали лидеры мнений Африки. Так, например, известный панафриканист Кеми Себа заметил, что подобные демонстрации жизненно необходимы, так как служат наглядным примером того, что Бамако больше не нуждается в «помощи» Франции, которая всеми силами пытается сохранить влияние над экс-колонией.
Присоединившись к митингу, малийцы показали, что поддерживают выбор Бамако, вставшего на путь развития при поддержке России — во многом именно это сотрудничество привело к сворачиванию французской миссии «Бархан», за много лет так и не добившейся никаких видимых результатов.
С прошлого года Мали по примеру Центральноафриканской Республики плотно работает с российскими инструкторами, которых западная пресса связывает с «ЧВК Вагнера». Специалисты из РФ занимаются подготовкой личного состава малийской национальной армии, за счет чего уровень безопасности в африканской стране значительно возрос. И этот факт подтверждает экспертное сообщество — в частности, аналитики «Коллектива по защите военнослужащих» называют ВС Мали одним из лучших войск на всем Черном континенте.