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Тысячи сирот в Забайкалье живут без прописки

Тысячи сирот в Забайкалье живут без прописки
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В министерстве соцзащиты жителей Забайкальского края оценили ситуацию, в которой находятся сироты старше 18 лет.

По данным ведомства, около 4 тысяч сирот Забайкалья до сих пор живут без прописки, так как им не выделена жилплощадь. Отмечается, что из-за отсутствия регистрации у сирот возникают проблемы при трудоустройстве, оформлении мер поддержки на детей, они не могут встать на учет в центре занятости населения для получения пособия по безработице, сообщает ZabNews.

Решению этой проблемы может способствовать законопроект об упрощенной системе регистрации детей-сирот до момента получения ими жилья, который рассматривают депутаты Госдумы РФ. По всей стране сейчас насчитывается около 200 тысяч детей-сирот, не имеющих официальной регистрации по месту жительства.

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