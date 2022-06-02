Тысячи сирот в Забайкалье живут без прописки

По данным ведомства, около 4 тысяч сирот Забайкалья до сих пор живут без прописки, так как им не выделена жилплощадь. Отмечается, что из-за отсутствия регистрации у сирот возникают проблемы при трудоустройстве, оформлении мер поддержки на детей, они не могут встать на учет в центре занятости населения для получения пособия по безработице, сообщает ZabNews.