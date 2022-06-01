Тысячи Javelin уже не спасут: Хатылев назвал главную причину обреченности ВСУ

Очередной пакет американской военной помощи Украине на 700 млн долларов включит в себя реактивные системы залпового огня, радиолокационные системы, противотанковые комплексы и так далее, заявили в Вашингтоне, передает РИА Новости. Офицер-ракетчик Сергей Хатылев рассказал в беседе с «Народными Новостями», почему «тысячи Javelin» или другой западной военной техники бесполезны для Вооруженных сил Украины.
По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, Вашингтон планирует направить Киеву РСЗО HIMARS, радарные станции для контрбатарейной борьбы, дополнительные ПЗРК.
«HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы, несколько вертолетов и тактических автомобилей», — сказал американский чиновник.
Напомним, ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон собирается предоставлять Киеву оружие исключительно для защиты Украины, но не ударов по территории России.
Когда представители американского истеблишмента называют те или иные суммы, на которые якобы осуществляется очередная поставка, сложно представить, о каком количестве оружия идет речь, убежден экс-начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. По его словам, часть американских денег распыляется «по пути», другая идет на поставки некачественных образцов, и лишь малая доля действительно идет на современное оружие.
«Из 40 млрд, выделенных Украине, досталось меньше половины. Говорить о количестве РСЗО, РЛС или чего-то еще сейчас нельзя, мы этого точно не знаем. Javelin — средство, находящееся на Украине не с начала спецоперации, а гораздо раньше. К тому же очень много этих ПЗРК имеют просроченный срок эксплуатации, точно так же, как средства, поступающие от Англии. То есть какое-то количество неисправно», — пояснил наш собеседник.
Кроме того, не стоит забывать, считает военный эксперт, что несмотря на поставки Запада, Россия сумела практически ликвидировать систему ПВО Украины, добилась полного превосходства в воздухе. Примечательно, что для этого не был применен весь спектр российского оружия, который теоретически мог бы ускорить все эти процессы.
Сейчас США предпринимают слабую обреченную попытку что-то изменить, ведь одна из главных проблем ВСУ — не отсутствие военной техники, а нехватка квалифицированных кадров, способных ее эффективно применять. В этой ситуации тысячи Javelin или РЛС уже не помогут.
«Почти все поставки Запада — оружие иностранного производства. Людей, знавших это оружие, сегодня тысяч на 80 меньше в ВСУ. Тербаты, призывники, взятые с улиц, не имеют представления, что такое Javelin, РСЗО. Расчеты необходимо обучать, тренировать, проводить боевые стрельбы, слаживание и так далее, чтобы эффективно применять это оружие. Нет, западные средства ничего не дадут. Можно поставить тысячу Javelin или РЛС, но они не принесут никакой пользы», — пояснил офицер-ракетчик.
Исходя из количества поставок, числа украинских военнослужащих, способных использовать иностранное вооружение, можно сделать вывод об общей эффективности военной помощи США. По мнению военного эксперта, она не превышает 20%.
«Представьте, в поле стоит американская радиолокационная станция. Она что-то обнаружит, но куда это передаст? Кто воспользуется этой информацией, чтобы принять решение и навести туда систему оружия? Высокоточность оружия зависит не от РЛС, а от средств разведки, информационных систем, автоматики. Просто иметь радиолокационную станцию — это «ни о чем», также как Javelin. То есть, это ничего не дает. Эффективность подобного оружия в конкретной группировке оценивается в 10-20%. Как Украина используется реактивные системы залпового огня хорошо известно: ВСУ стреляют по своим же домам, людям», — констатировал Хатылев.
Собеседник НН добавил, что США никак не могут контролировать способ применения своего оружия, поставленного Украине. Поэтому, считает он, слова о запрете использования американского оружия для ударов по территории России, не имеют смысла. Об этом прекрасно знают в Пентагоне, делая хорошую мину при плохой игре.