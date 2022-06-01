Тысячи Javelin уже не спасут: Хатылев назвал главную причину обреченности ВСУ

«Представьте, в поле стоит американская радиолокационная станция. Она что-то обнаружит, но куда это передаст? Кто воспользуется этой информацией, чтобы принять решение и навести туда систему оружия? Высокоточность оружия зависит не от РЛС, а от средств разведки, информационных систем, автоматики. Просто иметь радиолокационную станцию — это «ни о чем», также как Javelin. То есть, это ничего не дает. Эффективность подобного оружия в конкретной группировке оценивается в 10-20%. Как Украина используется реактивные системы залпового огня хорошо известно: ВСУ стреляют по своим же домам, людям», — констатировал Хатылев.