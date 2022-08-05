Тяжёлые умные часы с сапфировым стеклом и хорошей автономностью. Samsung Galaxy Watch 5 Pro рассекречены до анонса

Уже через несколько дней Samsung представит умные часы Watch 5 Pro, и сегодня в Сети появилось больше данных об этом устройстве.





Источник говорит, что часы будут доступны только в одном размере 45 мм. Диаметр экрана составит 1,36 дюйма, и это будет панель AMOLED с разрешением 450 х 450 пикселей.

Часы получат титановый корпус и сапфировое стекло. Аккумулятор ёмкостью 590 мА•ч должен обеспечить хорошую автономность до 80 часов работы, то есть более чем на трое суток.

В основе будет лежать SoC Exynos W920, которая используется и в текущем поколении часов Samsung. Флеш-памяти будет до 16 ГБ, также будет поддержка eSIM. Толщина корпуса составит 10,5 мм, весить часы будут 46,5 г, и это вдвое больше, чем у обычных Watch 5. За Watch 5 Pro будут просить от 470 долларов.