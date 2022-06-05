Технологии05

Тяжелая ракета «Протон-М» выведет на орбиту спутник AngoSat-2 для Анголы в первой половине сентября. Запуск AngoSat-1 в 2017 году с космодрома Байконур завершился неудачей

Тяжелая ракета «Протон-М» выведет на орбиту спутник AngoSat-2 для Анголы в первой половине сентября. Запуск AngoSat-1 в 2017 году с космодрома Байконур завершился неудачей

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Дмитрий Рогозин пару дней тому назад заявил, что вторая половина года у Роскосмоса будет очень насыщенной – госкорпорация планирует совершить 15-20 запусков. Как стало известно сейчас, одним из них станет запуск телекоммуникационного спутника AngoSat-2 для Анголы. Он состоится в первой половине сентября.


«Запуск спутника “Ангосат-2” запланирован на первую декаду сентября», – сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли. Ранее сообщалось, что на орбиту его выведет тяжелая ракета «Протон-М» с космодрома Байконур.

Россия и Ангола договорились о создании спутника связи AngoSat-2 взамен утраченного аппарата AngoSat-1, который был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур, но на следующий день связь с с ним пропала. Работы по созданию и запуску AngoSat-2 на замену AngoSat-1 доверили «Информационным спутниковым системам» им. М. Ф. Решетнева.

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роскосмос
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