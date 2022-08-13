Тяговые аккумуляторы китайской BYD одобрены для использования в Tesla Model Y для европейского рынка. Первая партия батарей уже доставлена на берлинскую фабрику компании

Как пишет источник, нидерландский регулятор RDW 1 июля текущего года выдал разрешение на использование тяговых аккумуляторных батарей в электромобиле Tesla Model Y. Более того, первая партия таких батарей уже доставлена на предприятие Gigafactory Berlin для сборки авто.





Tesla Model Y с твердотельными тяговыми аккумуляторами батареями BYD проходит под кодовым обозначением Type 005 и внутренним кодом Y7CR. Емкость батареи составляет 55 кВт·ч, масса Model Y с такой батареей – 2087 км, запас хода – 440 км.





На данный момент тяговые аккумуляторные батареи Tesla поставляют LG Energy Solution, Panasonic и китайская CATL. В прошлом году Tesla стала крупнейшим покупателем батарей CATL – в адрес американской компании было отгружено продукции на 1,9 миллиарда долларов США. Теперь же в пул поставщиков тяговых аккумуляторов Tesla вошла уже вторая китайская компания. Причем на внутреннем китайском рынке Tesla и BYD – прямые конкуренты, так как обе производят электромобили.